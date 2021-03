Albert Parés agafa les regnes del Figueres en substitució de Salamero

La derrota contra el Sants de diumenge passat (1-2) i una ratxa de cinc jornades sense guanyar ha encès les alarmes a Vilatenim. Javi Salamero presentava la dimissió el mateix cap de setmana i només 48 hores després el club ha mogut fitxa per trobar un nou entrenador. No ha necessitat anar-se'n gaire lluny la directiva, que ha acabat decidint donar l'alternativa a Albert Parés. El llagosterenc era, fins ara, la mà dreta de Salamero a la banqueta. Debutarà aquest diumenge al migdia al camp de l'Horta en el primer dels quatre partits que falten perquè s'acabi la primera fase.

De 40 anys, Parés té experiència a les banquetes ja que anteriorment havia dirigit el Palamós, Farners i també Banyoles. Va ser ara fa dos anys, el 2019, quan va incorporar-se al cos tècnic del Figueres. Considera aquesta aventura com «un gran repte» al mateix temps que es mostra «eternament agraït» a Salamero per l'oportunitat que en el seu dia li va donar i també «per la confiança del club i sobretot la que també m'han demostrat els jugadors». Malgrat la mala dinàmica i la vuitena posició, ningú llença la tovallola a Figueres començant pel seu president, Narcís Bardalet, qui considera que hi ha una «excel·lent plantilla» i que «ara» ha arribat el moment que «aquests jugadors demostrin la seva personalitat guanyadora».