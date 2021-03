Alfred Julbe: "La tensió és màxima, a la Copa si no guanyes, no segueixes"

L'Spar Girona s'ha entrenat avui a La Fonteta, escenari on demà a partir de 2/4 de 6 de la tarda buscarà el passi a les semifinals de la Copa de la Reina contra el Movistar Estudiantes en el partit que donarà el tret de sortida a la competició. L'equip està concentrat a València des d'ahir, amb la motivació de lluitar per un títol que el club gironí no ha guanyat mai i del qual n'ha estat subcampió les darreres quatre edicions.



L'entrenador, Alfred Julbe, reflexionava avui sobre el torneig: "cada etapa i cada situació és diferent. És la meva primera Copa de la Reina, en el bàsquet femení, i vull disfrutar-la al màxim". Segons el tècnic "tenim un grup molt maco, amb gent que ha guanyat moltes coses en el seu historial, i volem gaudir d'aquesta exigència. La tensió és màxima perquè aquí si no guanyes, no segueixes".