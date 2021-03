El Girona enterra les opcions d'optar a l'ascens amb un dia nefast a Almansa

Havia de ser una final entre dos equips que estaven empatats a 8 triomfs a la classificació, amb la classificació per a la fase d'ascens a l'ACB (i, per tant, la permanència) en joc, però a l'hora de la veritat aquesta tarda a Almansa només s'ha vist l'equip local a la pista (84-55). El Bàsquet Girona ha sigut escombrat de principi a fi per l'equip manxec, i d'aquesta manera es veu condemnat a jugar la segona part de la LEB Or per evitar el descens. Sense actitud, desencertat, i absolutament fora de lloc, ha quedat clar de seguida que no hi hauria res a fer: 31-11 per acabar el primer quart, amb una diferència de valoració que ho deia tot: 45 a -3.

Poca cosa més es pot dir del partit més nefast que ha jugat l'equip de Carles Marco aquesta temporada. Al descans els locals ja dominaven 48-25, i al tercer quart, per fer-ho encara més dur, Pep Busquets ha sigut expulsat després d'una tècnica (i al primer quart ja havia rebut una antiesportiva). Els minuts passaven i la diferència a favor de l'Almansa s'incrementava per sobre dels 30 punts (64-33). Era una autèntica agonia. Sàbat, a tres minuts del final feia el 78-51, permetent als gironins superar almenys la barrera del mig centenar de punts. El màxim anotador dels gironins ha sigut Kari Jonsson (14).

Avui també s'ha jugat l'endarrerit TAU Castelló-Palma, amb victòria per l'equip balear 83-101, un resultat que no afavoreix els interessos del Bàsquet Girona. Ara l'equip de Carles Marco s'ha de centrar en la visita a Lleida del proper diumenge, si els casos de coronavirus del conjunt del Segrià no ho impedeixen, on un triomf els permetria entrar a la segona fase amb balanç de 6-2, que encarrilaria força la permanència i podria fer somiar en acabar primers i accedir per aquesta via als play-off d'ascens (el millor equip de la fase de descens acabarà optant a les eliminatòries per pujar).