Els Mossos xifren en 1,2 milions d'euros el perjudici del «BarçaGate» al club

Els Mossos d'Esquadra consideren que "el perjudici" causat al Futbol Club Barcelona pels seus exdirectius com a "producte directe d'extralimitar-se en les seves facultats d'administració" en l'anomenat "BarçaGate" oscil·la entre un mínim de 843.300 i un màxim d'1,2 milions d'euros.

Així ho sosté la policia catalana en un informe, al qual ha tingut accés Efe, inclòs en el sumari del cas, pel qual ahir van ser detinguts l'expresident del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu i la seva mà dreta, Jaume Masferrer, a més del director general del club, Óscar Grau, i el cap dels serveis jurídics, Romà Gómez-Ponti.

Segons els Mossos, en la investigació duta a terme "s'ha pogut vincular empreses contractades pel FC Barcelona amb la creació i alimentació de diferents perfils en xarxes socials que difamaven a persones crítiques amb la junta directiva encapçalada per Bartomeu", per la qual cosa s'hauria pagat un "sobrepreu".

"El perjudici causat al Futbol Club Barcelona i al conjunt de la seva massa social, producte directe d'extralimitar-se en les seves facultats d'administració, es pot quantificar fins al moment, i sobre la base dels barems estimats per PWC, en una quantitat de mínim 843.300 i un màxim d'1,2 milions".

No obstant això, afegeixen els Mossos, el conjunt total de diners abonats en el transcurs de les tres temporades al grup Nicestream "per un servei de monitoratge i en paral·lel per un ús presumptament particular en xarxes socials ascendeix a 2,3 milions".

L'import total compromès en contracte, afegeix la policia catalana en el seu atestat, "supera els 3 milions d'euros", una part del qual està pendent de pagament ja que el club, arran de la publicació del cas per la premsa, va donar per resolt unilateralment el contracte a mitja temporada.

Per als Mossos d'Esquadra, existeix "un últim perjudici" pel Barça que "prové directament de la gestió deslleial i els seus efectes".

Es tracta, afegeix l'atestat, de la querella criminal per injúries i calúmnies que el passat mes de febrer va presentar l'amo de la productora Mediapro, Jaume Roures, contra el FC Barcelona.

Aquesta querella, segons la policia catalana, es troba en fase inicial però en un futur "podria comportar novament el pagament d'una indemnització per part del FCB Barcelona per uns fets que són conseqüència directa de la contractació de serveis que conformen" el cas.

Per a la policia catalana, els fets investigats "poden tenir cabuda en l'anomenada corrupció en els negocis, en funció de les diferents contraprestacions o possible benefici de qualsevol tipus que haguessin pogut percebre els directius, administradors, treballadors o col·laboradors" del Barça "a canvi d'adjudicar aquest contracte al marge dels procediments establerts".

Per aquest motiu, els Mossos dedueixen que "s'haurien utilitzat diners del club amb finalitats presumptament particulars (en benefici personal), en clau particular, amb continguts difamatoris sobre persones contràries a la direcció del club i en perjudici del patrimoni de la pròpia entitat".