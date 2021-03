El Barça remunta a la pròrroga i jugarà la final de la Copa del Rei

El Barça es va convertir en primer finalista de la Copa del Rei després de vèncer (3-0) ahir el Sevilla FC en la tornada de semifinals celebrada al Camp Nou, gràcies al gol de Gerard Piqué en el minut 94 que va forçar la pròrroga on va acabar de remuntar el 2-0 desfavorable que portava de l'anada. Els de Ronald Koeman jugaran davant Llevant o Athletic Club la final del pròxim 17 d'abril en La Cartuja. Braithwaite va confirmar la remuntada blaugrana en el temps extra, on el Barça va jugar amb un home més per l'expulsió de Fernando poc abans del gol salvador de Piqué. El Sevilla va buscar en la seva pressió el gol matador d'inici, sent el Barça dominador amb ocasions, però en el segon temps va decidir jugar amb el cansament rival i el 2-0 del Pizjuán. Aquest resultat valia el seu pes en or per aguantar un Barça que va retallar als 12 minuts amb Dembélé. Als locals els va faltar espurna després del descans encara que Alba va tenir el 2-0 amb una pilota al travesser. Llavors, Ocampos va perdonar la sentència des del punt de penal i el Sevilla el va pagar en el setge local que va portar el frenesí de Piqué a centre de Griezmann a la vora de l'abisme.

Com contra Cornellà i Granada, el Barça es va guanyar aquesta vegada el bitllet final en la pròrroga. El Sevilla a penes va tenir reacció, enfonsat en la seva amargor contra l'àrbitre per reclamar un penal per mà, després de tocar en el pit, de Lenglet. Malgrat que un gol li bastava, el conjunt andalús va tornar a caure davant el seu habitual botxí en dies grans de Copa, un Barça que ja té la seva primera final amb Koeman i jugarà la setena del seu torneig en vuit anys.

El Barça va continuar la seva gran actuació en Lliga davant el Sevilla en una primera part de clar domini, però amb deures per a la segona. Dembélé va tornar a fer patir el Sevilla i, després de diversos avisos, va connectar una fuetada a l'escaire com qui no vol la cosa. El centre del camp va ser local i el Barça va arribar molt, però no va trobar el segon. Messi va tenir la més clara, que va treure Acuña baix pals, amb el rival ficat al complet en la seva pròpia àrea. Amb la pilota va trigar a trobar aire un Sevilla amb un tret mossegat d'Aleix Vidal i una gairebé rematada de De Jong com a mínims acostaments al descans.

El Barça, amb el mateix onze que fa quatre dies en una altra final per la Lliga, feia símptomes de baixada física i en la segona part va dosar. Al Sevilla no li venia malament un partit més calmat i ho va agrair, reforçant la seva solidesa copera, amb només un gol en contra fins llavors, el de Dembélé. A més, Lopetegui va ficar refresc i Ocampos va tornar com a protagonista després d'un mes de lesió.

Amb molt menys ritme, el Barça la va tenir l'empat en una rematada clara d'Alba al travesser. La resposta del Sevilla va ser una contra letal, amb En-Nesyri i un Ocampos que va forçar el penal de Mingueza. L'argentí va xutar la pena màxima i Ter Stegen la va aturar, donant fe i cames als seus companys.

El Barça va tirar d'orgull i va tornar a la càrrega, amb Griezmann ja al camp. L'acumulació de gent a dalt va funcionar sobre la botzina, amb el centre del gal a la rematada de Piqué. El Barça de les remuntades va aparèixer a temps d'allargar el partit, en una pròrroga dura per al Sevilla, amb un menys per una segona groga a Fernando. Koeman ja havia donat refresc amb Firpo, Moriba, Trincao i un Braithwaite autor del 3-0 a centre mesurat d'Alba.

Amb gairebé tota la pròrroga per davant encara quedava tela que tallar, però el Sevilla no va aconseguir ficar la por al cos al rei de Copes. Sí que va tenir la seva dosi de polèmica, perquè els andalusos van reclamar un possible penal per mans de Lenglet.