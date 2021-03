Una Copa amb més competència

La irrupció definitiva del València, amb el mecenatge de Juan Roig, ha ampliat les alternatives tant a la Lliga Femenina com a la Copa de la Reina. Si fins ara els aspirants sempre solien ser dos, el Perfumerías Avenida i l'Spar Girona, ara hi ha un tercer en discòrdia. A la Lliga el València, amb els dos triomfs aconseguits contra les d'Alfred Julbe, ja ha pràcticament condemnat l'Uni al tercer lloc al final de la fase regular. A la Copa, però, encara s'hi ha d'escriure la primera paraula, per molt que les valencianes en siguin les amfitriones i hi hagi un màxim de 150 espectadors a la grada. L'Spar debuta aquesta mateixa tarda (17.30) contra un incòmode Movistar Estudiantes, i tot i anar pel costat dolent del quadre, amb una hipotètica semifinal contra l'Avenida a la vista, aquí ningú llença la tovallola. De fet, fins i tot potser acabi anant bé, a les gironines, afrontar el torneig sense tanta pressió ni favoritisme després d'haver perdut les últimes quatre finals contra les castellanes, la més dolorosa el 2017 a Fontajau (80-76), en un partit que l'Uni va arribar a dominar de 15 a l'inici del tercer quart.

La Copa és el primer repte d'un mes de març d'emocions fortes. Perquè, després de la bombolla de València d'aquesta setmana, arribaran els quarts de final de l'Eurolliga, un altre cop contra l'Avenida, i el desenllaç de la Lliga. Serà l'estrena, en una Copa de la Reina, per a un Alfred Julbe bregat en mil batalles en el bàsquet masculí, campió el 1997 amb el Joventut, i que té ganes de gaudir-la «al màxim». «Estem en un grup molt maco, amb gent que ha guanyat moltes coses, i ens motiva disfrutar d'aquesta competició de tensió maxima perquè si no guanyes, no segueixes», deia ahir al final de l'entrenament de l'Uni a la Fonteta. Per poder seguir aspirant al títol, una assignatura pendent per a l'Spar Girona, que ha guanyat dues lligues però cap Copa, com deia el tècnic, no es pot fallar avui. Al davant hi haurà un Movistar Estudiantes que setze anys després torna a la competició esperant poder recuperar Jana Raman i Leslie Knight, baixa en els darrers partits. Alberto Ortego admet que «no tenim pressió ni res a perdre».

Julbe podrà disposar de tota la plantilla, inclosa Chelsea Gray, que ha estat dues de setmanes de baixa per la lesió al turmell que es va fer en la recta final del partit contra el Gran Canària a Fontajau. L'Uni ve de guanyar sense despentinar-se a Càceres, però encara llepant-se les ferides de la derrota contra el València que les acabarà deixant terceres al final de la lliga regular, i sembla que refredi les seves opcions d'aspirar a tot. Revelar-se contra això i aprofitar que la competència ha augmentat pot ser una bona arma per a l'equip gironí, sobretot si mostra l'esperit de l'Eurolliga, on aquesta temporada ha ofert les seves millors prestacions (plantant cara a l'Ekaterinburg a Schio i acabant classificades per a uns històrics quarts tot i perdre amb les italianes). A la Lliga, el Movistar va fer patir l'Uni a Fontajau (88-78, pròrroga inclosa), i a Madrid les gironines hi van tornar a guanyar, amb més comoditat (54-71) gràcies a les bones prestacions defensives. Després de l'Spar Girona-Estudiantes arribarà el Perfumerías Avenida-Ensino (20.30), d'on sortirà el segon semifinalista de dissabte. Per demà quedaran els altres dos partits de quarts: Gernika-La Laguna (17.30) i València-IDK Euskotren (20.30).