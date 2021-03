Julbe: "Ha sigut un partit lleig i poc vistós"

El tècnic de l'Spar Girona, Alfred Julbe, ha assenyalat al final del partit que havia sigut un duel "poc vistós" on l'Spar Girona ha "igualat" la intensitat de l'Estudiantes però on "no hem tingut la fluïdesa en atac que ens agradaria, hem alternat moments bons amb d'altres de no tant".

Julbe també ha assenyalat sobre Julia Reisingerova, que només ha pogut jugar 7 minuts per un cop de pilota, que "estava molt estabornida, per la commoció del cop, i ara mateix és dubte de tot, tenim dos dies per davant i veurem si ho aclarim".