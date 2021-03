L'Spar Girona es planta amb autoritat a les semifinals de la Copa de la Reina (73-55)

L'Spar Girona s'ha classificat per a les semifinals de la Copa de la Reina després de superar, amb autoritat, el Movistar Estudiantes per 73-55. Les gironines han anat sempre per davant i han acabat sentenciant el rival a l'últim quart amb un parcial definitiu de 14-6. El rival a les semifinals de dissabte (13.00) sortirà del duel entre el Perfumerías Avenida i l'Ensino de Lugo que es juga aquest vespre (20.30). Araújo, amb 16 punts (4 triples) ha sigut la màxima anotadora de l'equip gironí, aportant també vuit rebots. El torneig ha arrencat avui i durarà fins diumenge, amb la disputa de la final, a la Fonteta de València.

L'equip gironí ha ofert una bona actuació coral, amb minuts força repartits, tot i que Laia Palau, la que més n'ha jugat, n'ha tingut 32. Reisingerova, que ha rebut un cop, només ha pogut estar-ne set en pista. Ja al primer quart l'Uni ha tingut un primer avantatge de 12 punts (19-7) després d'un triple de Gray, que reapareixia després de la lesió, però l'Estudiantes ha evitat que el duel es trenqués de bones a primeres. Al segon quart l'Spar ha tornat a prèmer l'accelerador i ha marxat de 15 (37-22) i s'ha arribat al descans amb un avantatge de +9 (40-31). Tot i que al tercer quart l'equip d'Alfred Julbe ho ha passat malament en alguns minuts, quan el rial s'ha acostat a quatre (46-42 després d'un triple de Burani), les bones prestacions defensives i l'encert exterior (11/24 triples) han permés tenir sempre el partit dominat i tornar a marxar al marcador. Tres trs lliures de Gray amb el temps esgotat del tercer quart mantenien l'Uni amb un +10 (59-49), que en els darrers 10 minuts s'ha acabat disparant amb un parcial de 14-6 (73-55).

Màximes anotadores Uni: Araújo (16), Eldebrink (13) i Elonu (10).

Demà es jugaran els altres dos partits de quarts de final: Gernika-Tenerife (17.30) i València-IDK Euskotren (20.30).