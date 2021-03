Confirmat l'ajornament del Lleida-Bàsquet Girona de diumenge a la LEB Or

El Bàsquet Girona i el Força Lleida han confirmat aquest matí que el partit que els havia d'enfrontar el proper diumenge a Barris Nord ha quedat ajornat pels casos de coronavirus que afecten l'equip del Segrià. El Girona, per tant, es queda sense disputar l'última jornada de la primera volta, a l'espera que se li reasigni una nova data. El Lleida, per la seva banda, tindrà tres partits per recuperar, a banda d'aquest, perquè tampoc ha pogut enfrontar-se a l'Osca i el Canoe. Els de Gustavo Aranzana encara tenen opcions d'acabar jugant la fase d'ascens (haurien de guanyar els tres partits que els resten). El Girona, que va desaprofitar a Almansa les seves possibilitats, acabarà passant a la lligueta per evitar el descens i li interessa que també hi sigui el Lleida perquè ja li ha guanyat el partit de Fontajau i si també ho fes al Barris Nord, entraria a la següent fase amb el millor balanç.