Esther Guerrero es classifica per a la final dels 1.500 a l'Europeu de Torun

Esther Guerrero correrà demà al vespre la final dels 1.500 femenins a l'Europeu d'atletisme que s'està disputant a Torun. La banyolina s'ha guanyat el lloc aquest migdia quedant segona en la seva qualificació amb un temps de 4:12.39, només superada en la recta final per Daryia Barysevich (4.12.11). L'atleta gironina ha controlat perfectament la carrera, anant en segona posició, per darrera de Claudia Bobocea, fins que ha atac en els últims 500 metres. Només Barysevich ha pogut seguir-li el ritme, i ja a tocar la línia de meta, l'ha acabat superant. De totes maneres, l'objectiu de la classificació estava assegurat perquè a la final hi anaven les dues millors de cada qualificació (més les repesques per temps).

També seran a la final les altres dues atletes de la selecció espanyola: Águeda Muñoz, amb un temps de 4.09.94, també va ser segona a la seva sèrie. Per la seva banda, Marta Pérez, quarta, va ser repescada per temps (4:11.27). La final del Campionat d'Europa en pista coberta de 1.500 femenins es disputarà demà a les 19.50h. Demà també serà el dia del debut del palamosí Adel Mechaal, que correrà la sèrie classificatòria per a la final dels 3.000 de diumenge. Ho farà a les 11.25h.