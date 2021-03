Estrena amb ofici abans del clàssic

«Són un equip d'Eurolliga, ens ha passat factura el tema físic i el partit se'ns ha acabat fent llarg». És una de les reflexions al final del partit d'ahir del tècnic de l'Estudiantes, Alberto Ortego, i possiblement reflecteix de manera força fidel el que es va veure a la Fonteta. L'ofici de l'Uni, la seva defensa, el triple d'Araújo quan més ho necessitava l'equip, la falta que sap treure Vasic, el talent de Palau, o les aparicions d'Eldebrink, Elonu i Gray, van poder superar l'empenta, el cor i la fe de les madrilenyes, que a més a més, van tenir dues baixes de pes: Jana Raman i Leslie Knight. La semifinal de Copa està servida, i aquesta vegada, més cara que mai, amb un clàssic contra el Perfumerías Avenida que demà (13.00) reeditarà les quatre últimes finals, on l'Uni sempre s'ha hagut de conformar amb el subcampionat.

No ho va tenir fàcil, l'equip gironí, però tampoc es pot dir que patís o tingués problemes per assegurar la victòria. Sempre va anar per davant i quan pitjor ho va passar, quan l'Estudiantes es va posar a 4 al tercer quart (46-42 després d'un triple de Burani), va resoldre la papereta en un vist i no-vist amb dos llençaments d'Araújo i Gray també des de 6,75, i tres tirs lliures de la base americana, que ahir reapareixia després de la lesió, amb el temps esgotat, per tornar a dominar de 10 a l'inici del darrer quart (59-49). La rigorosa quarta personal de Vasic (abans ja s'havia carregat també Elonu i Julbe havia rebut una tècnica), es van poder quedar en anècdota. No ho és, en canvi, el debut de Júlia Soler a la Copa: 2 punts en sis minuts.

Després, al darrer quart, el partit ja va fer baixada. L'Estudiantes, per la seva davallada física, es va estimbar contra el mur de l'Uni i les diferents defenses plantejades per Julbe. Les madrilenyes es van quedar amb només sis punts i l'Spar, que tampoc estava per tirar coets, amb 14, en va fer prou per acabar guanyant per la màxima diferència de 18. I sí, Ortego, el tècnic de l'Estudiantes, també tenia raó quan deia que el partit havia sigut «una muntanya russa», perquè l'Uni sempre va anar per davant, i malgrat que el rival se li va apropar, sempre va saber com acabar-se'n desempellegant. Amb el mèrit de fer-ho sense Reisingerova, que va rebre un fort cop de pilota i amb prou feines va estar set minuts en pista (i el que és pitjor, segons Julbe és dubte «per a tot»), amb Elonu i Vasic molt condicioandes per les faltes, i amb Eldebrink refent-se d'un fort cop al cap per una caiguda fortuïta. Quasi res.

Va ser, encara que el tècnic de l'Spar veiés un partit «lleig i poc vistós», un duel on l'equip gironí va saber treure en cada moment el recurs necessari. I aquí emergeix la figura de María Araújo, 16 punts (4/6 triples) i 8 rebots, que va exercir de líder cada cop que se la va necessitar. A l'inici del segon quart, i després que l'Uni hagués arribat a dominar ja de 12 (19-7) en el primer, l'Estudiantes es va posar a 4 (19-15), i un triple de la gallega més un bàsquet de dos en la següent jugada, va tornar a ampliar l'avantatge (24-15) dins d'un marge de seguretat. Clau va ser també el seu tir de tres, amb 49-44, per tornar a esvair dubtes al tercer quart (52-44), o el que finiquitava pràcticament el partit a poc menys de cinc minuts del final (66-53), abans que Eldebrink disparés l'avantatge final fins els 18 punts per un Spar Girona que va acabar amb 11/24 triples, per només 5/19 el conjunt madrileny.

Ahir l'ofici va ser suficient per eliminar l'Estudiantes. Demà farà falta alguna cosa més per donar la campanada i desfer-se d'un Perfumerías Avenida que aquesta temporada no ha perdut cap partit i que, a més a més, també serà el rival a l'Eurolliga d'aquí un parell de setmanes. Recuperar l'esperit de la bombolla de Schio, revifar aquell equip que va tenir la mà al coll de l'Ekaterinburg i que va sobreviure al cara o creu contra les italianes, serà determinant. Això, i poder disposar de tota la plantilla, Reisingerova inclosa. Mentretant avui es completen els partits de quarts. A 2/4 de 6 de la tarda, Gernika-Tenerife, i a 2/4 de 9 del vespre, València-IDK Euskotren. En principi, per Teledeporte, si el waterpolo o l'atletisme no ho impedeixen.