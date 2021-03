Més de 3.700 socis del Barça podran votar diumenge a Girona

Un total de 87.479 socis del Barça, que representen el 79,3% del cens, estan cridats a votar diumenge de manera presencial en les eleccions a la presidència del club. D'aquests, 3.707, un 5% del cens, podrà exercir el seu dret a Girona, en concret al pavelló de Fontajau, on el club habilitarà 5 meses. Segons el Barça, 22.811 socis, el 20,7%, ja han exercit el seu dret per correu.

Els socis han quedat distribuïts entre sis seus. S'instal·laran a Barcelona (Camp Nou i Palau Blaugrana), Girona (Fontajau), Lleida, Tarragona, Tortosa i Andorra. La seu de Barcelona, com és lògic, és on es concentra la majoria dels electors, 78.987 socis (el 89% del cens presencial) en els dos col·legis electorals del Camp Nou (101) i el Palau Blaugrana (10 meses). Després apareix Girona (3.707 socis, el 5% del cens presencial en 5 meses), Tarragona (2.200 en 3 meses), Lleida (1.264 en 2 meses), Andorra (705 socis en 2 meses) i Tortosa (616 socis en 1 mesa).

Les restriccions provocades per la pandèmia convertiran aquesta jornada electoral, que determinarà qui és el nou president del Barça d'entre tres aspirants, Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa), en atípica. Dilluns el club va enviar a tots els socis que han de votar presencialment un correu electrònic amb tot allò que els cal saber, des de la seu, el número de mesa i l'horari recomanat. Els col·legis estaran oberts entre les 9 del matí i les 9 de la nit. Per accedir-hi serà indispensable el carnet de l'any 2021 o 2020, perquè no es permetrà l'accés a ningú que no sigui soci. Serà obligatori l'ús de mascareta, respectar les distàncies de seguretat i seguir les indicacions del personal. A l'hora d'emetre el vot s'haurà d'acreditar l'identitat amb el DNI, el carnet de conduir o el passaport. Les eleccions mobilitzaran 1.986 persones, entre personal del club, interventors, col·laboradors que han de vetllar per la protecció anti-covid-19 i el personal de seguretat.