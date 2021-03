El Bordils cau golejat a la pista del Teucro

Derrota dura del Bordils en la seva vista a la pista del Teucro (34-24). El conjunt entrenat per Pau Campos ha caigut golejat i d'aquesta manera començarà la segona fase de campionat amb només 4 punts. I és que el partit d'avui era vital per sumar una victòria davant un rival directe per la permanència.

Els blanc-i-verds només han tingut opcions durant els primers 14 minuts de joc (14-6). Després, un parcial de 6-0 (14-6) ha deixat clara quina seria la tònica del partit, amb uns gallecs que ja han marxat 10 per sobre al descans (18-8). En la represa, el Bordils no ha donat símptomes de recuperació, i s'ha acabat confirmant la desfeta.