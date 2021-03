La final de Copa passa per tombar el mur infranquejable

Jugar demà la cinquena final consecutiva de la Copa de la Reina passa, per a l'Spar Girona, per tombar un mur infranquejable, com a mínim, aquesta temporada. No ha perdut encara cap partit el Perfumerías Avenida, ni a la Lliga, ni a l'Eurolliga, ni tampoc a la Supercopa, ni a la Copa, òbviament. Arriba enrauxat, l'etern rival de l'Uni, a un partit que reeditarà les últimes quatre finals d'un torneig que aquest any s'ha posat més car que mai, i on ha irromput també amb força el València, amfitrió, que amb el mecenatge de Juan Roig ja és un gran a Espanya i vol ser-ho també a Europa.

Amb el paper de favorit clarament decantat per a les castellanes, l'Spar Girona hi té poc a perdre aquest migdia a La Fonteta, on disposarà d'un nou intent per frenar l'impuls de l'Avenida. Les de Roberto Íniguez no perden des del febrer de 2020, quan van caure a Fontajau en partit de Lliga (60-55). El camí, per tant, està traçat per a un Uni que ja ha sigut capaç de guanyar-li dues lligues a les de Salamanca (2015 i 2019) i que, tot i no haver trobat la tecla aquesta temporada en els duels contra elles, té prou arguments per, almenys, provar-ho. Això sí, s'hauran de millorar les prestacions del partit de lliga a Würzburg (79-61), on el bloc de Girona mai va tenir opcions de res, després d'un 21-12 de sortida i un 23-10 al tercer quart. Aquesta mateixa temporada, l'equip de Roberto Íñiguez també s'ha imposat a l'Uni en les semifinals de la Supercopa. I just fa un any, abans de l'esclat de la pandèmia, en l'última final de Copa, també es va imposar amb claredat incontestable (76-58).

Spar i Perfumerías van resoldre els seus duels de quarts de final al primer dia del torneig amb autoritat, sobretot les castellanes, guanyant de 29 l'Ensino (L'Uni va superar de 18 l'Estudiantes). A més, l'equip d'Alfred Julbe va veure com es va haver de retirar commocionada després de rebre un cop de pilota al cap la pivot Julia Resingerovà, un dels seus principals referents interiors. En principi, sembla que la txeca sí que podrà disputar el partit. Ahir es trobava molt millor i a la tarda va participar en l'entrenament previ que va dirigir Alfred Julbe. Una bona notícia, sumada a l'aportació de Chelsea Gray dijous, en la seva reaparició després de dues setmanes lesionada.

L'Avenida és una constel·lació d'estrelles que, sense arribar a la magnificència de l'Ekaterinburg, no hi queda lluny. Aquesta temporada hi brilla amb llum pròpia Katie Lou Samuelson, que va anotar 23 punts en els 26 minuts que va estar a la pista amb un brillant 8 de dotze en tirs de camp dijous a quarts amb l'Ensino. Amb 23 anys és la gran joia de la selecció nord-americana, on té plaça segura als Jocs de l'estiu. La germana de Karlie Samuelson ha arribat aquesta temporada per acabar de tancar el cercle d'un equip de somni. Íñiguez va lamentar després del partit de quarts que el seu equip havia arribat a la Copa amb més problemes físics del que semblava. Per avui manté la baixa de Marica Gajic; i segueixen amb lleugers problemes físics Tiffany Hayes i Andrea Vilaró, encara que totes dues van tenir minuts contra l'Ensino, i avui espera recuperar Karlie Samuelson.

«L'Avenida representa la solidesa, és un equip duríssim que juga al límit màxim de la falta», assenyalava Alfred Julbe en la prèvia del partit, conscient que haurà «d'ajustar» aspectes tant d'atac com de defensa per fer realitat el seu objectiu de jugar «de tu a tu» a l'equip castellà. Íñiguez, per la seva banda, tot i tenir bones paraules per a l'Spar Girona, equip a qui va dur el 2015 a la seva primera Lliga, va deixar clar que «això no és una final anticipada perquè també tinc molt de respecte al València, que per a mi té la millor plantilla». Si l'Avenida porta més de 40 partits sense perdre, Íníguez en suma més de mig centenar imbatut a la Lliga Femenina. De fet, no hi ha perdut mai, ni amb Ros Casares, ni amb l'Uni ni amb l'Avenida. La seva única derrota en competició FEB va ser a la final de Copa 2012, amb lèquip valencià contra l'Avenida de Lucas Mondelo.