Fontajau va marcar el camí fa 13 mesos

Qui pot guanyar el Perfumerías Avenida? Sembla que ningú, ara mateix. Tard o d'hora li tocarà patir una derrota perquè cap ratxa és eterna, però l'equip que ara entrena Roberto Íñiguez sembla imbatible i s'ha acostumat a enllaçar victòries com si fos la cosa més normal i fàcil del món. Ho provarà avui l'Spar Girona, curiosament l'últim equip que l'ha aconseguit vèncer en un partit oficial. I d'això no en fa pas quatre dies, sinó tretze mesos. Va ser a mitjan mes de febrer del passat 2020, quan el públic encara podia omplir les graderies. Les prop de 5.000 persones que van omplir Fontajau van vibrar de valent amb un partit que s'acabaria decantant per les locals, llavors dirigides per Èric Surís, i que s'imposarien per 60-55.

Des de llavors, Perfumerías no ha tornat a perdre. Va guanyar tots els partits de Lliga Femenina de la passada temporada i els que portem d'aquesta. Va guanyar l'última edició de la Copa i la present la començava, com no, amb un triomf a la butxaca. I a Europa li passa tres quarts del mateix. Una piconadora. No ho semblava pas el 16 de febrer del 2020, quan l'Uni imposava la seva llei. Aquell resultat no era pas casualitat ni tampoc el primer cop que es donava durant la temporada. Perquè si la victòria es va quedar a Fontajau, passava el mateix a Salamanca. És més, uns mesos enrere, l'Uni s'apuntaria també la Supercopa d'Espanya. La tendència, però, es va tallar de socarrel a la Copa. A la final, la història de sempre. El Perfumerías guanyava i alimentava una inèrcia positiva que encara dura. València i IDK, els únics que han estat a tocar de canviar-la, amb un parell de pròrrogues que no van saber decantar cap al seu costat. Avui, després de 41 victòries seguides, les de Salamanca busquen la que en farà 42. L'Spar Girona, l'últim botxí, vol just el contrari. El duel està servit.