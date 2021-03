Esther Guerrero tenia aquesta tarda una prova de foc per fer història a nivell continental. La banyolina ha acabat en quarta posició en la final de l'Europeu de Torun. Les esperances per la medalla han estat presents des de l'inici quan Guerrero ha liderat la cursa però ha vist com en la darrera volta ha estat superada per acabar en cinquena posició.