Laia Palau: «Avui hem tingut la sort dels guanyadors»

La capitana de l'Spar Girona, Laia Palau, ha explicat després de la victòria davant Perfumerías Avenida (78-91) que avui l'equip ha «tingut la sort dels guanyadors», a diferència d'altres partits com, per exemple, fa 10 dies a València, on l'equip també va fer un mal tercer període i ja no va poder remuntar.

La base barcelonina també afirmava que «quan t'enfrontes a equips molt potents com el Salamanca la moneda poc caure de qualsevol cantó, i avui s'ha decantat a favor nostre». Palau també ha afegit que aquesta victòria els donarà moral perquè «iguala una mica les coses de cara a aquest mes que ens queda per davant». I és que no hem d'oblidar que les gironines es tornaran a enfrontar a les de Salamanca tres cops més aquest març. Primer, en l'eliminatòria dels quarts de final de l'Eurolliga (17 i 19 de març) que es disputarà a terres castellanes. També el Wurzburg acollirà el duel de l'última jornada de lliga regular entre Perfumerías Avenida i Uni el pròxim 27 de març.

Per altra banda, Sílvia Domínguez va ser la jugadora de Salamanca que va parlar després del partit. La jugadora de Montgat afirmava que «avui només hem tingut frescor en el tercer quart» i també que «quan el cos no funciona, la ment també és condicionada i quan hem arribat a la pròrroga ens hem vingut avall».