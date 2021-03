Derrota del Sarrià aquesta tarda a la pista de l'Eïvissa en un partit on els balears han liderat en tot moment el marcador. Tot i tenir moments on s'hi han apropat, els sarrianencs no han pogut capgirar-lo. Amb aquesta derrota per 35-25, el Sarrià acaba en setena posició a la Primera Fase de la Divisió d'Honor Plata.