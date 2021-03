Atlètic i Reial Madrid es veuen les cares en un partit que pot ser clau a la Lliga

Atlètic i Reial Madrid s'enfronten (16.15 h) al Wanda Metropolitano en un derbi que pot ser gairebé definitiu per a la definició del títol de Lliga en cas que guanyessin els matalassers, que defensen el seu lideratge amb la intenció de donar continuïtat al triomf aconseguit a Vila-real fa set dies.

El líder sembla haver superat el sotrac de la setmana anterior, una setmana negra on va reduir la distància en cinc punts i va perdre el primer assalt de la Lliga de Campions contra el Chelsea. L'equip de Diego Pablo Simeone va reaccionar a La Ceràmica i voldrà fer-se fort davant d'un dels pocs oponents -precisament, l'etern rival- que encara no ha perdut en el nou feu de l'Atlètic.

L'Atlètic de Madrid, amb un partit menys, podria situar-se vuit punts per sobre els madridistes. Per a això, Simeone recupera Trippier i Carrasco, dos bons arguments per afrontar amb garanties la visita del conjunt blanc. Per contra, el tècnic argentí no podrà comptar amb Giménez, que segueix apartat del grup per lesió, ni amb Héctor Herrera per idèntic motiu.

D'altra banda, el conjunt de Zidane ve d'empatar a 1 davant la Reial Societat i voldrà esgotar les seves opcions de campionat.