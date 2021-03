La primera Copa de l'Spar Girona

L'Spar Girona ha fet història i ha guanyat la primera Copa de la Reina, l'únic títol FEB que mancava en les vitrines de Fontajau. Ho ha fet després de derrotar al València (72-62), el conjunt amfitrió, en un partit molt igualat, però que el conjunt dirigit per Alfred Julbe ha sabut jugar millor. Ha pogut trencar el partit en el segon període, quan ha arribat a tenir un avantatge de 10 punts, però va haver de lluitar fins al final per escriure una nova pàgina d'or en les memòries del club gironí.

Ha començat molt fort el València en els cinc primers minuts (2-8) però un parcial de 14-0 per les gironines, que s'ha iniciat amb un triple sobre la botzina d'Eldebrink, ha començat a posar les coses al seu lloc (16-8). Les de Julbe han fet una defensa més agressiva que no ha permès anotar amb facilitat a les valencianes i s'ha obert aquest forat de 8 punts, que era de sis al final del primer període (18-12) després d'una cistella final de Labuckiene. L'únic hàndicap, el cop a la cara de Sonja Vasic que s'ha hagut de retirar de la pista amb un trau a la barbeta. Tot i així, la de Sèrbia tornava sobre la pista als tres minuts del segon quart, quan l'Uni ha aconseguit un màxim avantatge de 7 punts després de dues cistelles d'Elonu (22-15).

Un triple de Vasic ha fet arribar a les de Fontajau als 10 punts de marge (28-18) quan faltaven quatre minuts i mig pel descans, però l'equip ja estava en bonus i això ha permès a les valencianes anar diferents cops a la línia de tirs lliures, amb una altra tècnica xiulada a Julbe, i retallar distàncies amb unes gironines que han estat encertades en el tram final de la primera meitat. 34-31 després dels primers 20 minuts jugats i tot obert de cara la segona part.

A partir d'aquí tot ha estat més igualat, frec a frec constant. El València s'ha arribat a posar per davant en l'inici del tercer quart (34-35), però les gironies sempre han portat la iniciativa en el marcador, tot i que liderant per poc. Quan les amfitriones han fet un triple per empatar el duel a 38, Eldebrink ha contestat amb un altre triple (41-38). I des dels tres punts ha aconseguit mantenir-se per davant i agafar un avantatge de cinc (52-47).

L'Uni ha sobreviscut en el tercer quart, cosa que li sol costar contra els grans equips i entrava en els últims 10 minuts guanyant de sis (59-53). En l'últim quart els nervis s'han notat en els dos equips, que erraven molts llançaments. 66-60 era el marcador quan faltaven quatre minuts per acabar, i no calia córrer, calia ser pacient, aguantar el marcador, i s'ha fet, també gràcies a una gran defensa. Una falta tècnica a la gironina Queralt Casas posava el 69-62. El València ja havia de fer faltes a la desesperada, i l'Uni ha sentenciat el partit des del tir lliure. Al final, 72-62 i una altra fita història pel club.

Fitxa tècnica:

72.- Spar Girona (18+16+25+13): Palau (9), Eldebrink (6), Vasic (11), Araujo (10), Resingerova (13) -cinc inicial- Elonu (8), Labuckiene (2), Gray (10) i Ferrari (3).

62.- Valencia Basket (12+19+22+9): Ouviña (5), Casas (8), Allen (10), Gil (6), Gülich (9) -cinc inicial- Gómez (5), Romero (4), Juskaite (7), Carrera (4) i Trahan-Davis (4).

Àrbitres: López Herrada, Lema i Sánchez González. Sense eliminades.