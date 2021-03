Les eleccions a la presidència del Barça registren fins ara una alta participació

Un total de 48.756 socis i sòcies han votat ja de forma presencial a les eleccions a la presidència del FC Barcelona, ??passat ja l'equador d'una jornada electoral que acabarà a les 21.00 hores, amb un 44,20 per cent del cens electoral que ja ha exercit el seu dret a vot, superant a hores d'ara la participació dels últims comicis de 2015. A Girona la seu electoral s'ha situat al pavelló de Fontajau, on el ritme de presència de socis és també molt elevat des de primera hora del matí.

A les 17.00 hores, eren 28.093 els socis que havien votat, el 25,47 per cent de l'cens electoral (110.290 socis cridats a les urnes). Un cop sumats els 20.663 vots per correu, la xifra de participació és de 48.756 vots, el 44,20 per cent de cens.

Unes xifres superiors ja a les dels últims comicis, de juliol de 2015. Llavors, un total de 47.275 socis i sòcies van votar, el 43,12 per cent del cens del moment. Aquesta vegada, el percentatge de participació i el nombre de vots ja és més gran. Això sí, lluny encara del rècord de participació que van ser les eleccions de 2010, amb 57.088 vots.

A la primera part de la jornada de votació, han passat pel Camp Nou els capitans del primer equip de futbol; Leo Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba i Sergi Roberto, a més de Jordi Alba i Riqui Puig. A nivell institucional, ha votat ja l'expresident Josep Maria Bartomeu, focus d'atenció aquesta setmana per la seva detenció, dilluns passat, pel 'BarçaGate' al costat d'altres alts càrrecs de club. També han votat els expresidents Sandro Rosell i Enric Reyna.

Luis Enrique Martínez, exjugador, exentrenador (guanyador del triplet el 2015) i ara seleccionador espanyol, va assegurar que votar és una oportunitat de triar el president del Barça". "Espero que el que triem els socis sigui el millor per al club. Tot és estrany en aquests temps, el que hem demostrat és la capacitat per adaptar-nos", va valorar als mitjans de l' club.

Entre els primers a votar hi va haver els tres candidats a la presidència. Citats pel club, el primer va ser Joan Laporta a les 9.58 hores, el segon va ser Toni Freixa, a les 10.45 hores, i l'últim d'ells Víctor Font, que va votar a les 11.27 hores.