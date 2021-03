Els més de 28.000 vots presencials i el vot per correu superen la participació del 2015

Un total de 48.756 socis i sòcies han votat ja presencialment en les eleccions a la presidència del FC Barcelona, passat ja l'equador d'una jornada electoral que finalitzarà a les 21.00 hores, amb un 44,20 per cent del cens electoral que ja ha exercit el seu dret a vot, que supera ara mateix la participació dels últims comicis del 2015.

A les 17.00 hores, eren 28.093 els socis que havien votat, el 25,47 per cent del cens electoral (110.290 socis cridats a les urnes). Sumats amb els 20.663 vots per correu, la xifra de participació ascendeix a 48.756 vots, el 44,20 per cent del cens.

Unes xifres superiors ja a les de les últimes eleccions, del juliol del 2015. Llavors, un total de 47.275 socis i sòcies van votar, el 43,12 per cent del cens de llavors. Aquesta vegada, el percentatge de participació i el número de vots ja és més elevat. Això sí, lluny encara del rècord de participació que hi va haver a les eleccions del 2010, amb 57.088 vots.

En la primera part de la jornada de votació, ha passat pel Camp Nou els capitans del primer equip de futbol; Leo Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba i Sergi Roberto, a més de Jordi Alba i Riqui Puig.

També hi han passat a exercir el seu dret a vot l'entrenador del Juvenil A de futbol, Sergi Milà, així com el tècnic del Barça B, Xavier Garcia Pimienta, i un dels seus jugadors, Roger Riera.

A nivell institucional, ha votat ja l'expresident Josep Maria Bartomeu, la dimissió del qual amb la seva Junta Directiva en bloc ha propiciat aquesta jornada electoral. I, a més, està en el focus de mira per la seva detenció, dilluns passat, pel 'Barça Gate' amb altres alts càrrecs del club. També han votat els expresidents Sandro Rosell i Enric Reyna.

Luis Enrique Martínez, exjugador, exentrenador (autor del triplet del 2015) i ara seleccionador espanyol, ha assegurat que votar és una oportunitat d'"elegir el 'presi' del Barça". "Espero que el que elegeixin els socis sigui el millor per al club. Tot és estrany en aquests temps, però hem demostrat sempre la nostra capacitat per adaptar-nos. Ens prepararem, provarem de veure el costat positiu de les coses", ha valorat als mitjans del club.

Un altre il·lustre capità, Carles Puyol, ha assegurat que l'equip "està creixent" amb molts jugadors joves que ho estan fent bé. "Cal donar-los confiança i deixar-los treballar. El resultat de l'anada a la Champions ho posa tot molt difícil, però el Barça ha de competir fins al final. I si es pot remuntar, que està molt complicat, bé. I, si no, centrar-se en la Lliga i en la Copa", ha apel·lat.

Alex Abrines, jugador del Barça de bàsquet, ha votat i ha parlat per Barça TV. "És important per a tots els culers que els socis vinguin a votar, i més amb la crisi de la Covid; cal elegir un nou líder. Hi ha moltíssima gent aquí, m'ha costat arribar i visc al costat. Diu molt de les expectatives, la gent té ganes de votar i a veure qui en surt guanyador", ha manifestat. També ha votat el jugador d'hoquei patins Sergi Panadero.

S'ha personat també l'expresident de la Generalitat Artur Mas. "Són les eleccions més complicades, per la mascareta i la pandèmia però també per la situació del club. Però miro de no quedar-me només amb les coses dolentes, i amb la nova Junta i l'esforç de tots al club, espero que tot això tingui una sortida", ha valorat a Barça TV.

A les 9.00 hores s'han obert les sis seus electorals en aquesta jornada democràtica al FC Barcelona, per elegir el nou president i Junta Directiva del club, amb poca afluència, escasses cues i molt ordre en una jornada marcada per les mesures sanitàries per fer front a la pandèmia de coronavirus.

Un total de 123 meses de votació repartides pel territori --111 a Barcelona, 5 a Girona, 3 a Tarragona, 2 a Lleida, 1 a Tortosa i 1 a Andorra-- han començat a rebre socis i sòcies a partir de les 9.00 hores, seguint els horaris que recomana el club per espaiar les votacions.

Entre els primers a votar hi ha hagut els tres candidats a la presidència. Citats pel club, el primer ha estat Joan Laporta a les 9.58 hores, el segon Toni Freixa, a les 10.45 hores, i l'últim Víctor Font, que ha votat a les 11.27 hores.