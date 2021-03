L'Olot s'enfonsa encara més

L'Olot ha deixat escapar avui l'últim tren per esquivar la fase de permanència amb una dolorosíssima derrota al Municipal contra l'Hospitalet. La desfeta condenmna, virtualment, els de Gabri Garcia a manca de tres jornades pel final a jugar la fase per mantenir-se a la 2a Divisió RFEF i no baixar dues categories de cop. El partit s'ha decidit en deu minuts bojos de la primera part. Primer, Cristian Gómez ha avançat els visitants (m.24) i tres minuts després, Xumetra ha anivellat el marcador (m.27). Al cap de ben poc però, Eudald Vergés ha fet l'1-2 definitiu. Els olotins han reclamat un possible penal a Xumetra a la primera part. A la represa, ha mancat encert davant d'un Hospitalet amb més ofici.