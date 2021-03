El Quart-Germans Cruz competeix però torna a perdre contra el líder invicte, Mollet

El Quart-Germans Cruz va encaixar la segona derrota consecutiva contra el Mollet (55-61). Una desfeta que demostra el gran potencial dels vallesans, que es van sobreposar als dos primers quarts, en què el conjunt quartenc va ser superior. Era un partit important i els jugadors n'eren conscients, però el bon encert dels visitants a la segona part va frustrar els locals que veuen com les seves opcions de lluitar per la primera plaça disminueixen.

El conjunt entrenat per Ribot va sortir molt concentrat. Un primer període molt bo va permetre que els del Gironès fessin una embranzida per posar-se per davant en el marcador (19-16). El segon quart seguia la mateixa dinàmica. Uns locals molt eficaços en atac aconseguien arribar al descans amb el resultat favorable (36-33).

A la represa, un parcial de 9-15 en el tercer període va acabar amb totes les esperances dels de Quart (45-48). El Mollet va aprofitar l'avantatge de tres punts, sentenciant en el darrer quart.