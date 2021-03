Bronze per a Adel Mechaal a l'Europeu

Adel Mechaal torna a pujar al podi continental sota sostre quatre anys després de proclamar-se campió a Belgrad 2017. L'atleta palamosí va aconseguir el bronze en els 3.000 metres de l'Europeu de Torun (Polònia) aquest diumenge en una disputada cursa per la segona i la tercera posició. El noruec Jacob Ingebrigtsen (7:48.20), intractable durant tota la competició, va proclamar-se campió de la prova sense deixar ni tan sols la possibilitat de competir-li la primera posició. La plata va ser per al belga Isaac Kimeli (7:49.41), i la quarta posició, per a l'espanyol Mohamed Katir (7:49.72).

Mechaal, recent campió d'Espanya de la prova dels 3.000 metres, es va aprofitar de la seva superioritat en les distàncies finals per avançar, a la darrera recta, Katir i assolir així el bronze amb un temps final de 7:49.47. D'altra banda, però, Mechaal no va poder superar a la recta final el belga Kimeli, que es va fer amb la plata després d'avançar l'atleta palamosí en l'última recta, a falta de 300 metres.

Des de bon començament, Mechaal va dur a terme una cursa controlant tots els moviments, però una topada amb Katir va fer que Ingebrigtsen prengués una avantatge que acabaria sent definitiva pel noruec. En aquest context, la lluita de Mechaal va ser la de la segona posició, que va competir amb el belga Kimeli i amb el mateix Katir fins l'última recta. Finalment, i després d'un últim esprint en el qual va posar-hi totes les energies, Mechaal va cloure la tarda amb una medalla que va ser de bronze. «Aquesta medalla és glòria. Estic content de tornar a ser competitiu. L'ensopegada amb Katir m'ha perjudicat i m'ha desconcertat molt. Tot i així, al final ho he pogut rematar bé. Estic satisfet de pujar al podi. Potser Ingebrigtsen duia posada una marxa més, però sense el toc amb Katir hauria estat més a prop seu», assegurava l'atleta de Palamós després d'un bronze molt competit.

Per altra banda, també destaca el paper de l'espanyol Mohamed Katir, que tot i obtenir un molt bon resultat, va pecar de manca d'experiència. Katir va començar la prova en les últimes posicions, però a mil metres de la meta va remuntar posicions fins col·locar-se segon. Als últims vint metres va perdre velocitat i va endarrerir fins sortir del podi.