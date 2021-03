La derrota contra un rival directe deixa l'Olot molt tocat en la lluita per salvar-se

Capcots, i algú entre llàgrimes, van acabar el partit els jugadors de l'Olot contra l'Hospitalet. La derrota va fer molt mal l'equip, que contra els barcelonins van enterrar unes quantes opcions de permanència a la Segona RFEF la temporada que ve. El duel, que era una final, es va posar coll amunt pels locals amb el gol de Cristian Gómez, però Xumetra -que travessa un dolç moment golejador- va posar l'empat per fer somiar els seus amb els tres punts. El xoc de realitat va ser la diana d'Eudald que va servir a l'Hospitalet per endur-se tres punts del Municipal.

L'Olot va començar el partit amb intensitat i agressivitat. A la primera arribada, Escoruela va servir la pilota a l'interior de l'àrea per Delgado que va rematar molt desviat. La rèplica de l'Hospitalet va acabar amb un xut creuat de Diego que va marxar fora per poc. Poc després, al 23, Cristian Gómez rebria una centrada a la frontal de l'àrea que enviaria al fons de la xarxa amb un exquisit xut amb l'interior a la dreta de Ballesté. Tot i rebre un gol en contra, els olotins van reaccionar poc després mitjançant Xumetra, que va resoldre bé davant Aliaga per tornar a equilibrar el marcador. L'Olot tancava l'Hospitalet al seu camp i gràcies a això va néixer una de les jugades clau del duel: Xumetra va rebre una pilota a dins l'àrea i One el va tirar a terra quan es disposava a xutar, un clar penal que el col·legiat ni l'assistent van saber veure. Els vermells reclamaven la pena màxima i ho va aprofitar l'Hospitalet que va sortir ràpidament a l'atac. L'esfèric acabaria als peus d'Eudald que marcaria l'1-2 en un u contra u amb Pol Ballesté. A la represa, l'Olot es va bolcar a l'atac, però va generar poques ocasions. La millor, una passada horitzontal a deu metres de l'àrea de Pol Prats a Xumetra. Per la seva banda, l'Hospitalet va decidir jugar el mínim possible al Municipal i ho va aconseguir. Al final del partit es va poder observar els jugadors de Gabri Garcia capcots i alguns entre llàgrimes sabedors del que significava deixar-se els tres punts contra un rival directe. El president olotí Joan Agustí va deixar-se veure als vestidors per donar ànims i suport als jugadors de cara als partits que resten.