El Figueres rep un càstig excessiu en l'estrena de Parés perdent amb l'Horta

El Figueres ha perdut el nord. El canvi a la banqueta -motivat per l'adeu de Javi Salamero- amb Albert Parés al capdavant no ha estat suficient per canviar la dinàmica i l'equip surt penalitzat un cop més. Els blanc-i-blaus van encaixar ahir una dolorosa derrota al camp de l'Horta (2-0), un rival que no guanyava des de feia quatre mesos. Es tracta del tercer partit consecutiu que perden i que els complica la vida perquè segueixen encallats a la part baixa de la classificació amb 18 punts.

Els de Parés van anar de més a menys al Feliu i Codina. El tècnic havia incidit en la manca de gol. Doncs bé, Ivan Vidal va encarregar-se d'obrir la llauna ben aviat (min. 2) amb un gol que va ser anul·lat per fora de joc. També van tenir un u contra u amb el porter que no es va materialitzar. Finalment va ser l'Horta qui va avançar-se al marcador, després que Aumatell driblés el porter Andrés en una errada de la defensa. Tot i així, els figuerencs seguien picant pedra a l'àrea local amb arribades d'Ousman o un possible penal sobre Pol Gómez que l'àrbitre no va assenyalar.

El Figueres va aprofitar la mitja part per refrescar l'equip amb tres canvis. Amb l'entrada de Coto, Valverde i Pol Tarrenchs, que va acabar amb sang al nas per un cop d'un rival, s'esperava un pas endavant. Van millorar, però Aumatell va castigar amb el segon gol (min. 63). A partir de llavors, els alt-empordanesos van tenir problemes per aixecar el cap tenint en compte el delicat moment que viuen. Parés va fer debutar el juvenil Arnau Planas.