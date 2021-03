Laporta: «Messi em va felicitar. Aviat tindrem una conversa tranquil·la»

El nou president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha assegurat aquest dilluns que Leo Messi, que finalitza el seu contracte amb el club blaugrana a finals de temporada, l'ha felicitat pel seu èxit electoral i ha comentat que amb la seva victòria "Messi també ha guanyat" pel que "aviat tindrem una conversa tranquil·la".



Així ho ha comentat Laporta en dues entrevistes radiofòniques a 'Catalunya Ràdio' i 'RAC1'. Per al nou president del Barcelona, que torna a dirigir el club onze anys després, un dels grans moments de la jornada electoral es va produir quan Leo Messi va acudir a votar al Camp Nou juntament amb el seu fill Thiago.





?? El capitán del primer equipo, Leo Messi, ejerce su derecho a voto en el Camp Nou ?? pic.twitter.com/YbjmHWSPTT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2021

"La foto de Messi va ser la millor imatge de la jornada. És una prova més que estima al Barça i pot tenir el significat que vol continuar i que està desitjant que se li faci una proposta", ha aventurat el president electe.El nou dirigent blaugrana ha assegurat que "és normal que els amics es felicitin", però ha aclarit que encara no han parlat personalment. "Amb ell no necessito missatgers. Li farem una proposta econòmica i esportiva, amb tranquil·litat i quan sigui el moment", ha argumentat.Laporta ha explicat que també va rebre missatges de felicitació d'altres pesos pesats de la plantilla, com, i ha comentat que espera reunir-se amb l'equip i amb l'entrenador,, abans del partit de Champions del dimecres amb el París Saint Germain.Aquesta és una de les prioritats en la seva carregada agenda, però abans de res volpel treball realitzat en els últims mesos en els quals hi ha hagut "cert desgovern en el club", no en va des de finals d'octubre, el Barcelona està regit per una junta gestora després de la marxa de Josep Maria Bartomeu.També està pendent la presa de possessió, que es produirà a finals d'aquesta setmana o a principis de la següent, i no descarta, en funció del que dictamini l'auditoria que encarregarà, demanar explicacions a Bartomeu.Ha anunciat l'arribada de(CEO de MediaMarktSaturn) en substitució d'Óscar Grau, així com l'arribada de, exdirector general del València i el Mallorca, que representarà els interessos del Barça en les institucions i donarà suport a la secretaria tècnica.En aquest càrrec, Laporta manté totes les reserves. Assegura que compta "amb tots els actius del barcelonisme", però no ha volgut confirmar l'arribada deo de"Quan arribi el moment, en parlarem. No tinc cap compromís amb ningú. Amb el Xavi? Hem parlat molt amb ell durant els últims mesos", ha assegurat.Ha desmentit Laporta que Víctor Font, el segon en les eleccions d'aquest diumenge, s'integri en el seu equip directiu, perquè no creu que "la unitat passi per l'equip" i que té clar "el que cal fer pel bé del Barça".Sí valoro la imatge oferta entre els tres contendents electorals, que es van fondre en una abraçada quan es va conèixer la victòria de Laporta."Sempre podran dir-me el que pensin, perquè ens uneix el sentiment de pertinença al Barça", ha dit Laporta, que viatjarà aquest dimarts a París per presenciar el partit de Champions en el que serà el seu primer compromís com a president electe."El moment és de molta dificultat, però hem d'anar a París a competir; i en la Lliga, el Barcelona no té temporades de transició, anem segons i hi ha Lliga", ha insistit.