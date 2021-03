El Llagostera veu frenades les seves opcions després de desaprofitar un 0-2

Res va poder fer el Llagostera per frenar l'embrenzida d'un Barça B que va dominar de manera aclaparadora el duel directe per la lluita per les posicions de dalt. Els gols de Sergio Cortés i Gil Muntadas van posar, ben aviat, les coses de cara per als gironins (0-2, min. 34) però l'equip no va saber gestionar el marcador favorable per deixar-se remuntar i acabar caient per 4-2. A més de sortir amb les mans buides del Johan Cruyff, es dona un pas enrere per la brega pel preuat bitllet a la Promoció d'Ascens a la Lliga Smartbank a falta de tres partits per acabar la fase regular de Segona divisió B.

Quatre finals, i no quatre partits. De ben segur que això és el que li va intentar transmetre Oriol Alsina als seus jugadors a la clàssica xerrada prepartit. La d'ahir, la primera, la més important. Davant rival que es presentava a la cita amb tres punts més que els gironins. Ben posicionats al darrere, els visitants van saber aguantar la temptestiva d'un perillós filial culer amb Konrad de la Fuente i Àlex Collado com a directors d'orquestra. Els dos jugadors feien i desfeien com volien. Les rèpliques arribaven a través de les contres: Guiu i Pere feien molt mal per la banda dreta. En aquella parcel·la es va cuinar la jugada del primer gol quan una passada de Gil va ser obstruida per una mà blaugrana dins l'àrea. Cortés va posar el 0-1 poc abans que el capità llagosterenc fes el 0-2 amb una gran fuetada. La cosa rutllava. Quedaven pocs minuts per acabar la primera meitat. Però en una badada defensiva aprofitada per Rey Manaj va arribar l'1-2. Una gerra d'aigua freda, el gol de l'albanès va fer molt de mal. Anímicament es va abaixar els braços i no es va saber trobar la tecla en tota la segona meitat. Cap ocasió per un Llagostera que veia com, de la mà d'Àlex Collado, el seu rival trobava espais per fer molt de mal. En poc menys de deu minuts es va passar de l'1-2 al 3-2. A Collado li faltava el gol per arrodonir una tarda perfecta. Va posar el 4-2 final i aigualir un partit que es va posar coll avall per un Llagostera que li resten tres jornades per, com a mínim, assegurar presència en el grup intermig que evitarà el descens a Tercera.