El Peralada no troba el premi i perd contra el Granollers

El Peralada segueix sense trobar la seva millor versió. Els d'Albert Carbó van encaixar ahir la segona derrota consecutiva contra el Granollers (0-2), tercer classificat. D'aquesta manera, els xampanyers són setens amb 21 punts.

Després de veure com els visitants s'avançaven al marcador en una primera part grisa per al Peralada, els de Carbó van fer un pas endavant a la segona per merèixer més. El revulsiu van generar-lo Casanova i Arnau Ortiz, que van entrar per Diaby i Buba. Josu va tenir un parell d'ocasions clares després de les assistències d'Arnau, però la pilota no va arribar a bon port tot i tenir totalment dominat el rival. Un Granollers que no sortia més enllà de la seva àrea. Quan ho va poder fer, però, va condemnar amb un xut de Muela al minut 86 que deixaria sense resposta els verd-i-blancs.