El Llevant va pagar car l'esforç titànic fet uns dies enrere en la tornada de les semifinals de Copa i ahir es va veure superat per la Reial Societat, que va fer mèrits suficients per golejar però que acabaria guanyant només per la mínima i gràcies a un gol de Mikel Merino als deu minuts. Poc després, Mikel Oyarzabal va desaprofitar un penal. El conjunt basc es manté així en posicions europees i no perd de vista la quarta plaça, propietat del Sevilla.