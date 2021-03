El doble duel Avenida-Spar Girona de l'Eurolliga es jugarà amb públic

La bombolla de quarts de final de l'Eurolliga que es jugarà a Salamanca comptarà amb la presència de públic. El Govern de Castella i Lleó ha donat llum verda per acollir un terç de l'aforament al pavelló de Würzburg, la qual cosa es tradueix amb 2.400 espectadors.





Els quarts es disputaran a dos partits els dies 17 i 19 de març amb eli una altra eliminatòria (Galatasaray-Fenerbahce. Els partits entre Dynamo Kursk-Ekaterinburg i Sopron-Asvel Lió es jugaran a Hongria.En total, els quatre partits tindran 800 espectadors. El Perfumerías Avenida ha posat a disposició dels seus abonats uns paquets d'entrades per 20 euros. Un cop s'esgoti el període de sol·licituds -hi ha temps fins aquest dijous-, es posaran a la venta per als aficionats a un preu 40 euros que també inclurà un partit de lliga, contra el Bembibre.