El Palamós ha anunciat aquesta tarda que Eduardo Vílchez és el nou entrenador de l'equip. El vallesà, resident des de fa temps al Baix Empordà, torna a la banqueta del degà on va deixar una gran emprempta també com a jugador. Vílchez estava sense equip des que va deixar l'Extremadura, on formava part del cos tècnic a l'estiu. Vílchez ha passat per les banquetes de Figueres, Peralada, Palafrugell, Olot o Linares, entre altres.