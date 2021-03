Joan Mármol deixa de ser l'entrenador del Palamós.

Joan Mármol tanca una altra etapa al Palamós després d'arribar a un acord amb el degà per deixar de ser-ne l'entrenador. El club li va confiar la banqueta el maig de 2020 per aconseguir el desitjat retorn a Tercera Divisió, però la represa després dels mesos d'aturada a causa de les restriccions per la pandèmia del coronavirus han desencadenat l'adeu del tècnic. L'equip va perdre diumenge passat el derbi contra l'Escala (1-2) i se situa setè amb 4 punts.





? Acord per la desvinculació de @marmolfootball com a entrenador del Palamós CF.



Des del club volem agrair l'enorme professionalitat, la feina realitzada amb l'equip durant aquesta temporada i mitja i la inqüestionable estima als nostres colors i escut.



GRÀCIES JOAN! ???? pic.twitter.com/yDv5HeUoNJ — PALAMÓS CF (@palamoscf) March 9, 2021

Mármol, l'equip del seu poble després de debutar com a tècnic del degà la temporada 2014-15 quan el palamosí feia de director esportiu. Des del club li agraeixen "l'enorme professionalitat, la feina realitzada amb l'equip durant aquesta temporada i mitja i la inqüestionable estima als nostres colors i escut".