Debut amarg de Granell amb el Bolívar per la Libertadores

Àlex Granell no ha tingut el millor debut amb el Bolívar. I és que l'excapità del Girona va estrenar-se ahir amb derrota contra el Monteviedo Wanderers (1-0) en el primer partit oficial que juga amb els de La Paz. Un duel transcendental per a la fase de grups de la Copa Libertadores i que obligarà als de Natxo González remuntar a la tornada a casa, on l'altura sempre juga a favor dels locals.





?????????? ¡Triunfo de @mwfc_oficial en el Parque Viera!



????? Para volver a ver: lo mejor del 1?-0? de los Bohemios sobre @Bolivar_Oficial en la ida de la Fase 2 de la CONMEBOL #Libertadores.@FutbolSantander #GloriaEterna pic.twitter.com/mbanWyqs3a — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 10, 2021

Un partido duro. Muchas cosas x corregir. Se paga cuando uno no tiene ritmo de campeonato. Me gusto el orden y la concentración del equipo. No me queda claro si fue gol o si fue off side de dos metros. Las posibilidades siguen intactas. @Bolivar_Oficial A mejorar. pic.twitter.com/2OvzfsdqNn — MarceloClaure (@marceloclaure) March 10, 2021

El missatge de Claure

El migcampista gironíal temps afegit. El Bolívar, el seu equip, va plantar cara al rival disposant d'ocasions a partir de transicions ràpides però que van quedar en un no-res per manca de precisió en els metres finals. A la segona part va arribar el gol del Wanderers, obra de Rolón (min. 51). En conseqüència, els bolivians van prémer l'accelerador però els nervis els van passar factura i no van poder moure el marcador.Aquest dissabte Granell tastarà la Lliga boliviana al camp del Deportivo Guabirá.L'accionista del Girona i president del Bolívar,, va animar a la plantilla després de la derrota amb el Wanderers. "Un partit dur. Moltes coses per corregir. Es paga quan no es té ritme de campionat. Les possibilitats segueixen intactes", va dir.