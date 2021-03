La final més vista de la història: 200.000 espectadors amb puntes de fins a 275.000

Les dades d'audiència de la final de la Copa de la Reina van estar a l'altura de l'espectacle esportiu: el duel entre Spar Girona i el València Basket, que va coronar per primer cop l'Uni en aquesta competició, va registrar una mitjana d'audiència a Teledeporte de gairebé 200.000 teleespectadors amb un minut d'or de 275.000.

Els 192.000 teleespectadors de mitjana a Teledeporte van suposar un 1,7% de quota de pantalla, que va ser fins i tot tres dècimes superior (2%) en el «minut d'or» (275.000 teleespectadors enganxats a les pantalles) -exactament a les 15.17 hores de diumenge, coincidint amb el minut final del partit i la consumació de la victòria de les gironines. En els minuts previs a la final, els anuncis van ser seguits per 241.000 teleespectadors, que van significar un 3,4%. De tots ells, 123.000 teleespectadors es van mantenir en la transmissió de l'entrega de la copa a l'Spar Girona.

I si la final va ser un èxit, les semifinals no es van quedar enrere. Una mitjana de 85.000 espectadors -que va suposar un 1,5% de quota de pantalla- van gaudir del clàssic contra el Perfumerías Avenida, amb un minut d'or de 162.000 espectadores i 1,3% de share. I tot això a pesar de la deficient aposta de Teledeporte pel torneig, com ho va demostrar connectant deu minuts tard als quarts contra l'Estudiantes perquè emetia waterpolo.