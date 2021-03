La Generalitat permet el retorn del públic a l'esport amb limitacions

Després de mesos lluitant perquè el Procicat els tingués en compte, els equips de base agafa oxigen amb la represa de les competicions a Catalunya. Els menors de 16 anys federats se sumen a l'esport amateur, que la setmana passada ja va rebre llum verda per tornar a posar-se en marxa. A més a més, una de les principals novetats serà el retorn del públic amb seient preassignat -excepte en les competicions estatals i internacionals que tinguin prohibicions d'altres organismes com la Primera i Segona de futbol i l'ACB.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat aquest migdia en roda de premsa que "es reprenen les competicions esportives sub-16 i es permet el públic a totes aquelles competicions esportives amb seient preassignat, excepte les estatals i internacionals que tenen prohibicions d'altres organismes". Mentre que el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha afegit el següent: "En les competicions esportives, l'aforament és del 50% en espais a l'aire lliure i del 30% en espais tancats, excepte les competicions estatals i internacionals de futbol i bàsquet, que es continuen fent sense públic". Més tard, Vergés ha tornat a aclarir que estarien oberts al píblic els partits de competicions que no tinguin prohibicions d'altres organismes com seria el cas del Girona a Segona A.

Així doncs, les grades dels estadis i pavellons podran acollir un aforament màxim del 50% a l'aire lliure i del 30% en espais tancats. La qual cosa obre la porta al retorn del públic a Fontajau cinc mesos després perquè la FEB ho permet i era el Govern de Catalunya qui impedia a l'Spar Girona i el Bàsquet Girona jugar al costat de l'afició. En futbol, a Segona B, Tercera, Primera Catalana i la resta de competicions obertes hi podrà haver gent sempre que tingui un seient assignat (cosa difícil, per exemple, per al Girona B a Riudarenes).