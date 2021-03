El Girona començarà líder la fase de permanència si guanya diumenge a Lleida

En la final d'Almansa el Bàsquet Girona va fer figa i això el va condemnar a disputar la fase de permanència a la LEB Or. Ara, però, una nova final, diumenge a Lleida, en la darrera jornada de la lligueta, pot deixar molt ben encarrilada la salvació (i fins i tot la repesca per jugar els play-off d'ascens), o pot convertir-se en un autèntic maldecap. Anem a pams. Dels nou equips que jugaran per evitar ser un dels quatre que perdi la categoria, només falta per decidir-ne un, que sortirà entre el Lleida i l'Almansa. I el Girona, amb un partit guanyat (que podrien ser dos) als del Segrià, i amb dues derrotes, amb els manxecs, necessita que el seu company de viatge sigui el Lleida per afrontar la segona part de la temporada amb més o menys pressió.

Si el Lleida perd un dels tres partits que li falten (Osca, Girona i Canoe), ja no tindrà opcions de lluitar per l'ascens i caurà a la fase de descens. Si el Girona guanya a Barris Nord diumenge, passi el que passi en els altres partits, s'assegurarà entrar com a líder a la següent ronda, amb un balanç molt positiu de sis victòries per només dues derrotes (a Osca i a Múrcia, que s'haurien pogut evitar, tot sigui dit). En aquest escenari els gironins tindrien tres triomfs de marge respecte al Melilla, que marcaria la zona de descens. Aquest seria un dels seus rivals, a més de Tizona, Ourense i Càceres, en aquesta recta final de la competició.

Però és que encara hi ha més. El Girona tindria l'opció de deixar encarillada la salvació, l'objectiu primordial, però també estaria en una situació favorable per lluitar per ser repescat per als play-off d'ascens a l'ACB. Aquestes eliminatòries les jugaran els set primers classificats de la fase dels millors, més el guanyador de la lligueta per la permanència. Si el Lleida perdés un partit (i acabés jugant per salvar-se) però guanyés diumenge als de Carles Marco, els líders serien els del Segrià (6-2) i el Girona arrencaria segon (5-3).

Molt més tèrbol és l'escenari que situa el Lleida guanyant els tres partits que li resten i plantant-se a la fase d'ascens. Això faria caure l'Almansa a la lligueta de permanència. El Girona hi entraria cinquè, amb un balanç de 4-4, el mateix que l'Osca, que seria el primer que baixaria.