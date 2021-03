L'Uni celebra avui la Copa abans de jugar quatre partits en deu dies

L'Uni torna avui als entrenaments de grup (aquests dies Alfred Julbe ha treballat a Fontajau tècnica individual amb diverses jugadores que voluntàriament han volgut exercitar-se), i demà jugarà el primer dels quatre partits que té en els propers deu dies. L'Araski visita Fontajau (19.30) en el retorn de les campiones de Copa a la Lliga, i abans d'afrontar la setmana que ve l'altre gran cita del mes de març: la bombolla de quarts de final de l'Eurolliga contra el Perfumerías Avenida, dimecres i divendres. La visita al Zamora, ja descendit a Lliga Femenina 2, diumenge, tancarà aquest ruix de partits, però encara abans d'arribar-hi faltarà la darrera celebració de la Copa. Avui jugadores, tècnics i directius visitaran les institucions i participaran en un acte obert al públic a la plaça del Vi, davant l'ajuntament, en reconeixement a l'èxit.

La Subdelegació del Govern serà la primera aturada (16 h), per continuar a la seu de la Generalitat a Girona (16.30), la Diputació (17.00) i l'Ajuntament (18.00), on l'alcaldessa, Marta Madrenas, i el vicealcalde, Quim Ayats, rebran els representants del club. La cobertura integral de l'acte es podrà seguir en directe per la web de l'Ajuntament, per TV Girona i per Girona FM. No es podrà accedir a l'interior de l'ajuntament, quan es faci la recepció, però sí que està previst que hi pugui haver públic a la plaça quan algunes jugadores surtin al balcó a oferir-los el títol. Tot seguit hi haurà parlaments en un petit escenari instal·lat a la plaça. Quan l'Uni va guanyar la Lliga el 2019, en aquella enyorada antiga normalitat sense pandèmia, la celebració a la plaça del Vi va reunir uns 300 aficionats. Una xifra que, si es repetís, s'entén assumible, i que permetria seguir l'acte amb les preceptives mesures de seguretat i distància.

La ressaca de la Copa de la Reina s'acabarà allargant, per tant, fins aquesta tarda, però demà ja toca tornar-se a posar el mono de la competició. Araski serà el primer rival, però el gran repte serà la setmana que ve a Salamanca en el doble duel europeu (dimecres i divendres). L'equip gironí aprofitarà el viatge per jugar, com estava previst, a Zamora aquell cap de setmana, el dia 21.

Superada aquesta setmana, quedarà tancar la fase regular de Lliga rebent l'Avenida a Fontajau el dissabte 27, abans de l'inici d'uns play-off pel títol que prometen emocions fortes.