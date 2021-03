L'Uni comparteix l'alegria de la Copa amb l'afició

Uns 150 seguidors s'han reunit aquesta tarda a la plaça del Vi de Girona per celebrar el títol de Copa de la Reina de l'Uni. Les jugadores, cos tècnic i directius han visitat diverses institucions (la subdelegació del Govern, la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament), i han finalitzat el recorregut fent parlaments davant dels aficionats.

El president Cayetano Pérez s'ha mostrat molt satisfet per poder tornar a posar públic a Fontajau a partir de la setmana que ve: "hem de fer que sigui una caldera i que el Perfumerías Avenida s'endugui un record de Girona", ha dit, en referència al primer partit que podrà estar obert, contra l'etern rival, el dissabte 27 de març. Per la seva banda la capitana Laia Palau ha destacat que "ens hem guanyat el dret a somiar" i ha agraït el suport de la gent en uns moments "durs" per la pandèmia.

L'Uni té partit demà contra l'Araski a Fontajau (19.30). Les jugadores han assegurat que avui era l'últim acte de celebració i que a partir d'aquest vespre estan centrades en els reptes de les properes setmanes, començant pel duel de demà, i seguint per la bombolla de l'Eurolliga de la setmana que ve a Salamanca contra l'Avenida.