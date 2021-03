El Barça derrota el Madrid a l'Eurolliga (76-81)

Els blaugranes ja són al «play-off». El Barça va aconseguir ahir la victòria en el clàssic més igualat de la temporada per 76-81, un triomf que el fa ser ja equip de play-off, davant un Reial Madrid que va millorar però que haurà de seguir lluitant per poder estar entre els 8 primers. El Barça va començar fort i va semblar que el partit quedaria ràpidament decidit, però la millora dels locals de la mà de Deck (17 punts) i Tavares (16) va igualar el duel fins als darrers instants. Oriola (18 punts) i Mirotic (13) van ser decisius per a la victòria del Barça.