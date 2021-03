La competició alternativa a 2a Catalana genera controvèrsia

Un cop confirmat que aquesta temporada la Segona Catalana no es jugarà, a finals de mes o com a molt tard a principi d'abril, la Federació Catalana té previst que engegui una competició alternativa. Es tracta d'una lligueta novedosa entre els equips de la categoria, d'inscripció voluntària i sense efectes a nivell de classificació, és a dir, sense ascensos ni descensos. «De moment està tenint força bona acollida entre els equips gironins», assegura el delegat territorial a la demarcació Jordi Bonet que té comptats més d'una desena de clubs que ja li han confirmat que la jugaran. L'al·licient esportiu, a nivell de pujar categoria, no hi serà però, per contra, aquesta competició coronarà un campió de Girona, que s'enfrontarà als de les altres territorials pel títol de Catalunya. El premi pel campió gironí serà la inscripció gratuïta i, pel català, tots els arbitratges pagats per la temporada que ve.

D'opinions n'hi ha per tots els gustos. Des dels que s'estimen més pensar-s'ho bé abans de prendre cap decisió com el Porqueres, als que tenen claríssim que la jugaran com el Tossa, passant pels que ja han decidit no fer-ho, com el Guíxols. «L'aturada ens ha desconnectat totalment. L'entrenador i molts jugadors no han pogut venir a entrenar des del desembre. A més a més, amb la represa de la 1a Catalana i les altres categories, ens han fitxat jugadors i això ha estat l'èxode total», diu la presidenta del Guíxols, Laia Bodro. La dirigent, a més a més, recorda que «ells mateixos» veuen aquesta competició com «una costellada entre casats i solters» i que, consultats els seus jugadors «no es van motivar».

Qui sí que jugarà la nova competició serà el Tossa. El director esportiu del club, Lluís Carrillo, reconeix que «segur que es podrien haver fet les coses més bé» però que s'adapten al que diu la Federació. «Nosaltres volíem jugar la Lliga, però si no es fa, no volem que els jugadors estiguin aturats. Volem donar-los l'oportunitat de competir», destaca. Mentrestant, d'altres clubs encara no ho tenen clar. És el cas del Porqueres, que tenia coll avall que es reprendria la Lliga. «Ara és un cop dur no fer-ho o fer-ho amb aquest pla alternatiu», diu el president Marc Cuadros. «Hem de valorar-ho amb el grup i veure què interessa».