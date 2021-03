L'Spar Girona comparteix l'alegria de la Copa amb l'afició i la ciutat

Va ser un acte curt, d'encara no mitja horeta, però en un any de pandèmia, i amb Fontajau buit des de l'octubre, tant l'Spar Girona com els seus seguidors ho necessitaven. Diumenge, com recordava la capitana Laia Palau en el seu parlament, «vam fer feliç molta gent» guanyant la Copa de la Reina i ahir va ser el moment de compartir-lo amb l'afició, unes 150 persones, a la plaça del Vi. Va ser el punt i final a la celebració d'aquest títol, que ahir a la tarda va dur jugadores, tècnics i directius a recórrer diverses institucions, la subdelegació del Govern, la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament. Totes volien la foto amb les campiones.

Aquest retrobament entre l'Uni i la seva gent va arribar, a més, el dia que des del Procicat s'anunciava l'aixecament de les restriccions de públic en les competicions esportives que no tenen prohibicions d'altres estaments. Fontajau tornarà a rebre l'afició i, a més, serà en un partit «gran», contra l'Avenida, el dia 27. «Hem de fer de Fontajau una olla a pressió, dins les limitacions d'aforament que tindrem, perquè Salamanca s'emporti un record de Girona», va dir el president Cayetano Pérez davant dels seguidors. tornar a jugar amb públic satisfà, i molt, el club, que ho perseguia des de feia mesos, però també les jugadores. «Alguns d'aquests partits que ens ha costat a casa l'hauríem tret segur amb l'ambient que hi havia a Fontajau l'any passat, perquè la gent t'empeny», deia Laia Palau. María Araújo, per la seva banda, també deixava clar que feia «temps» que esperava retrobar l'afició.

«Com deia no sé qui, ja la tenim aquí!», va ser el crit de guerra de Palau a l'hora d'obrir el seu parlament davant dels seguidors. La base va agrair el suport de la gent i va deixar clar que «tant de bo poguem celebrar més títols aquesta temporada». Després, ja fora de la celebració, va admetre que «la setmana s'ha fet bastant llarga, avui en dia no és fàcil celebrar coses, però era important que la gent pogués venir a aquest acte». Sobre el repte de la setmana que ve a l'Eurolliga contra el Perfumerías Avenida va deixar clar que «ens hem guanyat el dret a somiar» tot i advertir que «elles tenen un superequip», i va afegir que «al final es tracta només de guanyar un partit, per més punts, per tant la feina no es tant titànica». «Avui em parlàvem de Final Four i se'm posava la pell de gallina», va afegir.

L'acte va acabar amb un ball que les jugadores van inventar-se tornant de València, en una aturada a l'autopista, liderat per Chelsea Gray. Avui ja toca canviar de xip. Primer l'Araski. I a partir de demà, sorprendre l'Avenida, aquesta vegada, a Europa.