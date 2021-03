Alonso torna a pujar a un monoplaça i aconsegueix un bon registre al test de Bahrain

Fernando Alonso (Alpine) ha tornat a posar-se als comandaments d'un monoplaça durant la segona sessió d'entrenaments del test de pretemporada de Bahrain, i ha signat una extraordinària segona posició a la tanda matinal, només per darrere de l'australià Daniel Ricciardo (McLaren), amb l'altre espanyol de la graella, Carlos Sainz (Ferrari), sisè.





First outing done for @alo_oficial, plenty more planned for Day 02 of #F1Testing as he gets to know the #A521. pic.twitter.com/fgnlYncA6h — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 13, 2021

Box box @alo_oficial, and stop on your marks ??



43 laps so far... pic.twitter.com/jClTdHkAXq — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 13, 2021

MORNING CLASSIFICATION



Plenty of laps on the board and talking points from our morning session ??#F1 #F1Testing pic.twitter.com/LSIarHNnb9 — Formula 1 (@F1) March 13, 2021

Després de dos anys allunyat del 'Gran Circ', el bicampió del món ha tornat a la pista al circuit de Sakhir, en una sessió on va centrar totes les mirades abans, durant i després de pujar a l'Alpine A521.L'asturià, que no competia a la Fórmula 1 des del Gran Premi d'Abu Dhabi de 2018, va saltar a l'asfalt amb el seu flamant monoplaça blau elèctric i va assaltar aviat la taula de temps, que va liderar fins i tot durant el primer tram.Alonso va realitzar una primera tanda llarga de 43 voltes abans de tornar a "boxes", i va rodar un total de 58 girs en quatre hores de sessió a Sakhir, on va alternar els pneumàtics C2 -amb els quals es va posar al capdavant de la taula de temps- i els C3.Mentrestant, el madrileny Carlos Sainz va completar també el seu segon dia de test amb una sisena plaça final, a 0.857 de Ricciardo.Per part seva, el campió actual, el britànic Lewis Hamilton (Mercedes), només va poder ser vuitè després d'un altre mal dia per a Mercedes, en sortir-se de pista i deixar el seu cotxe a la grava, provocant la primera bandera vermella del curs.