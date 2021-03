El Llagostera continua aspirant a tot amb una victòria de mèrit contra el Nàstic (1-0)

Victòria de somni, i molt meritòria, la que ha aconseguit el Llagostera aquesta tarda a casa (1-0). I no és per menys quan es presenta el Nàstic a casa, i ho fa com a líder. Amb tot el que suposa això. Dolguts encara per la remuntada soferta la setmana passada contra el Barça B (del 0-2 al 4-2), al Llagostera li ha costat entrar en el partit. La primera ocasió dels locals ha sigut al minut 26, mentre que els granes en comptabilitzaven tres.

Mica en mica, l'equip ha anat guanyant terreny i aproximant-se a la porteria de Jose Aurelio Suárez; i en el minut 37 han obtingut el premi del gol. En una jugada assajada a pilota aturada, Dieste, després d'una assitència de Cortés, ha superat l'exporter del Girona. La represa ha passat sense pena ni glòria i sense ocasions. I a diferència del partit de la setmana passada al Johan Cruyff el Llagostera ha sabut aguantar un resultat que li permet encarar el derbi contra l'Olot de la setmana que ve de la millor manera i deixar intactes les opcions d'acabar la Lliga entre els tres primers a falta de dos partits. Com a mínim, la permanència a la 2a divisió RFEF està pràcticament encarrilada.