L'Olot suma a Lleida una nova ensopegada (2-1)

L'Olot ha encaixat aquesta tarda a Lleida una nova derrota, i segueix enfonsat a la cua del grup 3A de Segona B. Els locals s'han avançat ben aviat, als 30 segons, en la primera jugada del partit, amb un gol de cap de Raúl. L'1-0 tant matiner canviava tots els plans i l'Olot ja ha anat a remolc des de l'inici.

Tot i això, l'empat no ha trigat a arribar. Abans del quart d'hora, Juan Delgado ha restablert l'empat (1-1, min. 13). Els garrotxins no han sabut mantenir la igualada i als 24 minuts de nou Raúl, també de cap, ha fet el 2-1 que ja seria definitiu. Salinas i un servei de falta d'Eloi, a la primer part, han sigut les ocasions més clares per als de Gabri. A la represa l'Olot ha seguit buscant l'empat però no l'ha trobat, ni en els set minuts d'afegit que ha concedit l'àrbitre.