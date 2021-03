Empats de Girona B i Peralada, i victòria del Figueres contra el Banyoles

Nova jornada pels 4 equips gironins de Tercera Divisió. Aquest matí tots ells tenien els seus respectius partits: el Girona B ha empatat a zero a domicili contra la Grama i el Peralada ha aconseguit el mateix resultat a casa contra el Cerdanyola. Pel que fa el Figueres i el Banyoles, que s'han enfrontat entre ells, la victòria ha estat per l'equip d'Albert Parés després de vèncer els del Pla de l'Estany per 4-2. A falta de dues jornades el filial del Girona és segon amb 33 punts, el Peralada setè amb 22, el Figueres vuitè amb les mateixes unitats i el Banyoles cuer amb 12.