Fontajau i els estadis de futbol podran acollir un màxim de 1.000 seguidors

Fa just un any que Catalunya i es tancava amb pany i clau a casa. La pandèmia feia dies que havia arribat per quedar-se i calia moure fitxa per evitar un mal major. La situació ha anat canviant i, com una muntanya russa, ha viscut moments de tota mena. Dotze mesos després d'aquell confinament total, la situació ni de bon tros és normal, però ha millorat notablement. Les fortes restriccions mica en mica s'aixequen i d'això se'n beneficien un munt d'estements. També l'esport. L'última resolució del Procicat permet el retorn dels aficionats a camps de futbol i pavellons. Una situació del tot habitual fins el març del 2020, però que durant aquest temps marcat pel coronavirus es feia difícil d'imaginar.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicava la resolució SLT/716/2021 del 12 de març per la qual es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per la contenció del brot epidèmic de Covid-19. Un dels punts, el 12.5, recorda que a excepció de les competicions d'àmbit estatal i internacional de futbol i de bàsquet de caràcter professional (LaLiga, ACB i Eurolliga) que es desenvolupen sense públic, la resta de competicions sí que podran disposar d'aficionats a les graderies. Com que Fontajau és una instal·lació que compleix les mesures de ventilació i qualitat de l'aire requerides, podria acollir fins un màxim d'un miler de persones (en cas contrari, serien 500). Aquesta serà, en principi, la xifra d'aficionats que podran seguir en directe l'Spar Girona-Perfumerias Avenida el 27 de març. El club té més socis i el pla aprovat a l'estiu li permetia posar-ne 2.000. També mil espectadors podran seguir la fase de permanència del Bàsquet Girona, encara amb un calendari per determinar.

En futbol, amb el Girona descartat, la irrupció de públic es pot viure diumenge al derbi Olot-Llagostera. Al ser una instal·lació a l'aire lliure també hi poden entrar mil espectadors. El Govern requereix que el seient sigui preassignat i en això treballa el club garrotxí.