L'Olot va a remolc a Lleida des del primer minut i suma una nova decepció

L'Olot només va trigar vint segons en començar-se a ensorrar ahir a Lleida. En menys d'un minut el rival es va avançar en el marcador gràcies a la diana de Raúl González. El davanter, que va ser el protagonista del partit amb un doblet, va tornar a avançar els seus després del gol de Delgado, que empatava el partit. Derrota dolorosa de l'Olot contra el Lleida Esportiu en un partit molt pobre pel que fa a joc i a oportunitats. Els jugadors encara s'havien d'ubicar al terreny de joc i Raúl González ja va batre Ballesté amb el cap quan només havien transcorregut vint segons. Abans de la mitja hora, el mateix davanter repetia la fórmula per tornar a foradar la porteria de l'Olot. Poc abans els de Gabri havien aconseguit igualar el marcador amb un potent xut de Delgado a l'interior de l'àrea i ho podrien haver tornat a fer quan Eloi Amagat no va poder batre Pau Torres. Tot i aquestes arribades, poc futbol es va veure en un autèntic partit de gamma baixa. Els dos equips es van mostrar molt imprecisos en defensa i cada centrada a qualsevol de les dues àrees trobava rematador amb més o menys oposició. En el conjunt olotí ho va aprofitar Pol Prats, combinant i trobant espais entre línies per ajudar els companys, en especial Delgado, per arribar amb facilitat fins a la cuina dels de la terra ferma. Aquesta fragilitat es va acabar després del descans quan els dos equips van decidir vigilar la rereguàrdia i utilitzar el mig del camp per crear joc. Qui millor se'n va sortir va ser el Lleida Esportiu, que durant gran part de la represa va saber portar el partit al seu terreny posant el punt de pausa que necessitava perquè l'Olot no arribés a la seva àrea amb perill.

L'entrada de Soler al minut 70 per un Pol Prats que va tenir un paper destacable durant el primer temps, però es va anar desinflant poc a poc, va donar aire nou als garrotxins, que van començar a trepitjar la zona de perill incidint per la banda dreta. Ho van fer amb dues centrades del carriler valencià que Kilian no va disparar a porteria. Tot i que l'Olot va intentar bolcar-se a l'atac al final del partit, intentant esgarrapar almenys un punt, la defensa del Segrià va saber jugar amb l'avantatge i deixar morir el partit. La derrota és un altre cop dur per a un conjunt olotí que jugarà sí o sí la promoció per no baixar a Tercera.