El Llagostera tomba el líder i encara aspira a tot a falta de dues jornades

Ni el líder pot vèncer al Municipal de Llagostera. I menys quan qui el visita és el Nàstic. Amb tot el que suposa això. L'inici fred del Llagostera recordant el partit contra el Barça B va ser això, només l'inici. En la primera i única ocasió dels blaugranes, Dieste, a pilota aturada un altre cop va permetre a l'equip d'Oriol Alsina refer-se la de la desfeta al Johan Cruyff (li van remuntar un 0-2), en vèncer el que sempre serà l'etern rival i mantenir intactes les opcions per acabar entre els tres primers a falta de dues jornades per acabar la primera fase.

El Nàstic arribava al Municipal amb l'etiqueta de líder i amb una única derrota a Lliga. Qui sap si era l'últim cop que jugava a Llagostera. L'últim precedent al feu blaugrana li havia sortit creu. Victòria del Llagostera a Copa Federació amb gol de Sergio Cortés, de penal, a la pròrroga, un títol que s'acabarien enduent els blaugranes. Les botes del català van ser la batuta d'un Llagostera que va sortir a la gespa endormiscat després del sotrac que va suposar veure's remuntat amb un 0-2 favorable contra el Barça B. A mesura que passaven els minuts, el domini grana va anar passant de bàndol.

Amb el respecte present entre els dos equips, Juan Carlos Suárez i Marcos Pérez no van haver de suar gaire la samarreta. Fins que en el minut 37 Dieste va superar l'exporter del Girona. A pilota aturada. De jugada assajada. Sí. Gairebé sempre és el mateix. Però és que el Llagostera sap treure rèdit de la pissarra d'Oriol Alsina a la perfecció. Cortés, amb una picadeta suau per sumar la seva 4a assistència, va regalar el gol a l'aragonès, que només havia d'empènyer la pilota al fons de la xarxa. La feina estava feta, com al Johan Cruyff la setmana passada. El que va canviar és la mentalitat de l'equip. En comptes de fer un pas enrere, l'empenta i la implicació de l'equip eren màximes. La represa va transcórrer sense pena ni glòria. Els tres punts són ben merescuts per a un Llagostera que es redimeix de la desfeta a Sant Joan d'Espí, que encararà de la millor manera el derbi de la setmana que ve contra l'Olot i que mantené intactes les opcions a tot i encarrila la permanència a 2a RFEF.